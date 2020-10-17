Навальный или деньги? Германия пообещала достроить «Северный поток-2»

«Навального тут как икону носят! Все хотят с ним встречаться. Все преклоняются перед ним, как перед символом российской демократии. Тут никто против него не выступает, никакой критики нет. Он видится жертвой авторитарной системы, которая якобы на него напала», - отметил Рар.

Поэтому, по мнению политолога, Германия пошла на введение санкций в отношении России. Кроме того, немецкий истеблишмент продолжает жить представлениями 30-летней давности о возможностях передела мира. Однако, Александр Рар подчеркнул, что характер ограничений будет не жестким по экономическим причинам.

«Они будут скорее символическими, а не экономическими. Американцы попытаются через санкции остановить «Северный поток – 2», но немцы на это сегодня не пойдут, потому что это ударит по экономике ФРГ», - считает политолог.

После объявления о принципиальном решении о введении ограничительных мер против нашей страны глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что случай с Алексеем Навальным не меняет заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что Россия вправе реагировать на проявление антироссийских направлений.

«Последний год будто тормоза отказали у целого ряда западных стран. Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа. Мы приняли такой закон в связи с тем, что было необходимо реагировать на политику Вашингтона. Это действующий документ. Не мы устраивали все эти истории вокруг гражданина Навального и не только. Те, кто это делали, они должны понимать, что бесконечно продолжаться антироссийская вакханалия не может. Наша страна не должна терпеть унижения и, по большому счету, противоправные меры ограничительного характера», - добавил он.

В субботу, 17 октября, российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о подготовке персональных санкций для представителей Германии и Франции в ответ на ограничения, введённые ЕС на фоне ситуации с Алексеем Навальным.



