Навальный или деньги? Германия пообещала достроить «Северный поток-2»
Немецкий политолог и российский политик пытались разобраться в выборе приоритета Германии – защите Навального или своей экономики.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что российский газопровод «Северный поток — 2 » будет достроен, но при этом не он сказал, «когда это произойдет». Свое заявление представитель ФРГ сделал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
В ответ на критику проекта американской стороной, Маас подчеркнул, что что решения об энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе, а не в США, сообщает Газета.ru.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал, что в Германии, куда отправили на лечение российского оппозиционера Алексея Навального, ставшего причиной введения новых антироссийских санкций якобы из-за отравления боевым ядом «Новичок», к блогеру относятся с большим вниманием.
«Навального тут как икону носят! Все хотят с ним встречаться. Все преклоняются перед ним, как перед символом российской демократии. Тут никто против него не выступает, никакой критики нет. Он видится жертвой авторитарной системы, которая якобы на него напала», - отметил Рар.
Поэтому, по мнению политолога, Германия пошла на введение санкций в отношении России. Кроме того, немецкий истеблишмент продолжает жить представлениями 30-летней давности о возможностях передела мира. Однако, Александр Рар подчеркнул, что характер ограничений будет не жестким по экономическим причинам.
«Они будут скорее символическими, а не экономическими. Американцы попытаются через санкции остановить «Северный поток – 2», но немцы на это сегодня не пойдут, потому что это ударит по экономике ФРГ», - считает политолог.
После объявления о принципиальном решении о введении ограничительных мер против нашей страны глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что случай с Алексеем Навальным не меняет заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что Россия вправе реагировать на проявление антироссийских направлений.
«Последний год будто тормоза отказали у целого ряда западных стран. Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа. Мы приняли такой закон в связи с тем, что было необходимо реагировать на политику Вашингтона. Это действующий документ. Не мы устраивали все эти истории вокруг гражданина Навального и не только. Те, кто это делали, они должны понимать, что бесконечно продолжаться антироссийская вакханалия не может. Наша страна не должна терпеть унижения и, по большому счету, противоправные меры ограничительного характера», - добавил он.
В субботу, 17 октября, российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о подготовке персональных санкций для представителей Германии и Франции в ответ на ограничения, введённые ЕС на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+14 922 / сут.
Умерли
24 002+279 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 617 / сут.
- На Урале полиция задержала женщину за отсутствие маски
- Политические партии Армении инициируют создание военно-политического штаба с экс-президентами
- Навальный или деньги? Германия пообещала достроить «Северный поток-2»
- Германия намерена достроить «Северный поток — 2». Но не говорит когда
- В «Шереметьево» произошло ДТП самолета с автомобилем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru