Крымский парламент национализировал квартиру Зеленского
Крымский парламент единогласно проголосовал за национализацию активов украинских олигархов и политиков — в их числе есть квартира семьи украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии.
Власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащие украинским собственникам, в том числе кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины. Чиновники объяснили это открытой антироссийской позицией их собственников.
Ранее зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков в беседе с НСН заявил, что решение о национализации не должно смущать добропорядочных бизнесменов и обычных граждан, желающих приобрести в Крыму имущество.
Не исключается, что некоторые объекты власти оставят для нужд республики.
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