В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов

В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, работа в этом направлении активно ведется. Он отметил, что заранее информация о конкретных объектах не разглашается, чтобы украинские собственники не предприняли попыток вывести прибыль.

«Боятся и лукавят»: В Крыму объяснили «запрет» Шольца атаковать российские территории

Также он сообщил, что депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов. Он подчеркнул, что при обнаружении активов будет поставлен вопрос об их национализации. Константинов добавил, что ранее украинские политики и бизнесмены активно приобретали земли и недвижимость на полуострове, а затем переписали их на доверенных лиц и родственников.

Ранее крымский парламент принял постановление, предусматривающее национализацию имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмуществоУкраинаКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры