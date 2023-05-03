В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов

Также он сообщил, что депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов. Он подчеркнул, что при обнаружении активов будет поставлен вопрос об их национализации. Константинов добавил, что ранее украинские политики и бизнесмены активно приобретали земли и недвижимость на полуострове, а затем переписали их на доверенных лиц и родственников.

Ранее крымский парламент принял постановление, предусматривающее национализацию имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

