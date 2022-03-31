НАТО продолжит поставлять оружие Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поставлять Украине оружие до тех пор, пока Киев будет в нем нуждаться. Об этом он сообщил в Брюсселе в четверг в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что военная помощь в ускоренном порядке доставлялась Украине еще до начала российской спецоперации, так как в альянсе располагали сведениями разведки.

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«Союзники по НАТО поддерживают украинские вооруженные силы уже много лет, предоставляя современное оборудование, различного вида оружие, а также поддерживая модернизацию украинской армии. Это помогло сделать ее сильнее, лучше подготовленной, чем когда-либо она была ранее», - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что наращивание войск США в Европе не противоречит акту Россия – НАТО.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаНАТО
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