НАТО продолжит поставлять оружие Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поставлять Украине оружие до тех пор, пока Киев будет в нем нуждаться. Об этом он сообщил в Брюсселе в четверг в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что военная помощь в ускоренном порядке доставлялась Украине еще до начала российской спецоперации, так как в альянсе располагали сведениями разведки.