Столтенберг: Наращивание войск США в Европе не противоречит акту Россия – НАТО

По его словам, размещение новых войск Североатлантического альянса в странах Европы призвано дать России сигнал и «не допустить перерождения конфликта».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается.

