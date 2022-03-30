Столтенберг: Наращивание войск США в Европе не противоречит акту Россия – НАТО
Наращивание на территории Европы контингента Соединенных Штатов вызвано необходимостью «сдерживания» России и не нарушает положений Основополагающего акта Россия - НАТО, который был заключен в Париже в 1997 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Monde.
По его словам, размещение новых войск Североатлантического альянса в странах Европы призвано дать России сигнал и «не допустить перерождения конфликта».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается.
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