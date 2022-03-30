На Украине призвали выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар призвал выставить счет Западу за невыполнение обязательств по защите страны и отказ принять ее в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Он подчеркнул, что организация с 2008 года не смогла дать Киеву «эффективных гарантий». Боднар считает, что «страны-гаранты по Будапештскому меморандуму спрятались, хотя раньше говорили, что помогут.

«Рано радоваться»: Дипломат о переговорах в Стамбуле

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от ядерного оружия в обмен на обещание стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО, поэтому Украина на переговорах с Россией выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолТурцияУкраинаНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры