На Украине призвали выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар призвал выставить счет Западу за невыполнение обязательств по защите страны и отказ принять ее в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Он подчеркнул, что организация с 2008 года не смогла дать Киеву «эффективных гарантий». Боднар считает, что «страны-гаранты по Будапештскому меморандуму спрятались, хотя раньше говорили, что помогут.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от ядерного оружия в обмен на обещание стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО, поэтому Украина на переговорах с Россией выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС.
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