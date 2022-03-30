На Украине призвали выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар призвал выставить счет Западу за невыполнение обязательств по защите страны и отказ принять ее в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Он подчеркнул, что организация с 2008 года не смогла дать Киеву «эффективных гарантий». Боднар считает, что «страны-гаранты по Будапештскому меморандуму спрятались, хотя раньше говорили, что помогут.