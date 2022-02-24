Столтенберг: Россия закрыла дверь для политического решения ситуации вокруг Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 24 февраля заявил, что Россия закрыла дверь для политического решения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Ura.ru.

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По его словам, страны-участницы НАТО уже договорились привести в действие план по обороне.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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