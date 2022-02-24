Столтенберг: Россия закрыла дверь для политического решения ситуации вокруг Украины

По его словам, страны-участницы НАТО уже договорились привести в действие план по обороне.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.

