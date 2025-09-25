НАТО обеспечит Украине постоянные поставки американских вооружений

Страны НАТО обеспечат Украине постоянные поставки американских вооружений. Как пишет RT, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

СМИ: Трампу предоставили данные о якобы предстоящем наступлении ВСУ

По его словам, платить за эти вооружения «будут союзники».

«В сочетании с санкциями... это позволит оказать давление на Россию», - подчеркнул он.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США не собираются направлять свои Вооруженные силы на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

