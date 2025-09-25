НАТО обеспечит Украине постоянные поставки американских вооружений
25 сентября 202516:50
Страны НАТО обеспечат Украине постоянные поставки американских вооружений. Как пишет RT, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
По его словам, платить за эти вооружения «будут союзники».
«В сочетании с санкциями... это позволит оказать давление на Россию», - подчеркнул он.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США не собираются направлять свои Вооруженные силы на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен Володарский осудил включение видеоигр в школьную программу
- Путин: В мире наступает новый технологический уклад
- Басилашвили заявил, что больше не выйдет на сцену БДТ
- НАТО обеспечит Украине постоянные поставки американских вооружений
- Москвичам назвали среднюю цену ремонта для однокомнатной квартиры
- У Дании нет доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками
- «Глубоко в убытках»: Автодилеры не ждут спроса на новые автомобили
- Полиция Нью-Йорка остановила третьего президента из-за кортежа Трампа
- Российские войска в 2025 году освободили в зоне СВО 205 населенных пунктов
- В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru