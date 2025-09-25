СМИ: Трампу предоставили данные о якобы предстоящем наступлении ВСУ

Окружение американского президента Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, сообщает Wall Street Journal.

Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине

По данным источников издания, оно «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Вашингтона. Другие подробности газета не приводит.

Ранее Трамп заявил, что Киев мог бы вернуть «всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше». Президент указал, что Россия испытывает серьезные экономические трудности, а Киеву, по его словам, «пора действовать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

