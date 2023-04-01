НАТО не планирует поставки Leopard Киеву сверх плана
Страны Североатлантического альянса не смогут поставить Украине западные танки Leopard больше, чем планируют. В ближайшее время НАТО направит Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона - Leopard 1. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.
Министр военного ведомства Германии объяснил, что Украина не сможет получить больше танков. потому что ресурсы ограничены, в том числе и у союзников.
«Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные «Леопарды» сверх того, о чем было объявлено», — цитирует Писториуса Газета.ru.
По словам министра, он не может решить вопрос по поводу снабжения Киева последними танками. Писториус подчеркнул, что оставшиеся запасы расходовать нельзя.
Накануне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник признал, что Киеву не хватает бронетанковых сил для контрнаступления. Об этом он заявил на конференции газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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