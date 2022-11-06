Нарышкин заявил о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке»

«У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой», - заявил Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам», - заявил Нарышкин.

1 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Трасс отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом «Все сделано» после взрывов на газопроводах «Северный поток».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британские власти ответить, отправляла ли экс-премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение-отчет госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на газопроводах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

