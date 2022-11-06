Нарышкин заявил о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке»
У Службы внешней разведки России есть косвенные подтверждения связи сообщения Лиз Трасс с текстом «все сделано», когда она занимала пост премьера Британии, направленного госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после того, как были взорваны газопроводы «Северный поток». Об этом заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.
«У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой», - заявил Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.
«Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам», - заявил Нарышкин.
1 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Трасс отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом «Все сделано» после взрывов на газопроводах «Северный поток».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британские власти ответить, отправляла ли экс-премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение-отчет госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на газопроводах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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