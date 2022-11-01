Захарова потребовала от Лондона комментариев о сообщении Трасс Блинкену

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что Трасс после теракта на «Северных потоках» могла отправить Блинкену сообщение с текстом «все сделано». Предприниматель не пояснил, откуда получил информацию, официальных подтверждений пока не последовало.

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done" ("с ним покончено")?"» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что официальный ответ Лондона ожидают миллионы людей в мире, которые «имеют право знать» о ситуации с мировой энергетической безопасностью и роли англосаксов в ЧП на «Северных потоках».

Авария на газопроводах произошла в конце сентября, на «Северном потоке» обнаружили две утечки, еще одна была зафиксирована на «Северном потоке-2», напоминает телеканал «360». В МИД РФ назвали ЧП на трубопроводах терактом. Как позже сообщил президент РФ Владимир Путин, компанию «Газпром» допустили к месту аварии, специалисты обнаружили под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, было вырвано 40 метров трубы, пишет Ura.ru.

