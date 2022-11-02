Борис Джонсон не стал комментировать взлом телефона Лиз Трасс

«Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности», — ответил он на вопрос, переживает ли из-за возможной утечки информации после взлома телефона Трасс.

Как сообщают британские СМИ, информация, которую получили взломщики, включает в себя критику Джонсона.

1 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Трасс отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом «Все сделано» после взрывов на газопроводах «Северный поток».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британские власти ответить, отправляла ли экс-премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение-отчет госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на газопроводах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

