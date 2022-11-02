Борис Джонсон не стал комментировать взлом телефона Лиз Трасс
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон не стал комментировать взлом телефона Лиз Трасс, сообщает Sky News.
«Вы знаете, мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности», — ответил он на вопрос, переживает ли из-за возможной утечки информации после взлома телефона Трасс.
Как сообщают британские СМИ, информация, которую получили взломщики, включает в себя критику Джонсона.
1 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Трасс отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом «Все сделано» после взрывов на газопроводах «Северный поток».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британские власти ответить, отправляла ли экс-премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение-отчет госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на газопроводах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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