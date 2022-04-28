Нарышкин заявил, что Польша планирует занять свои «исторические владения» на Украине
Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша, при содействии США, прорабатывает планы установления своего военно-политического контроля над «историческими владениями» на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, с этой целью планируется, «без мандата НАТО», ввести польские войска в западные области Украины под предлогом защиты от действий России, модальность предстоящей миссии Варшава обсуждает с Вашингтоном.
«По расчётам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», - добавил директор СВР.
Он отметил, что не исключено повторение событий после Первой мировой войны, когда за Варшавой признали право на оккупацию части Украины, чтобы защитить её от «большевистской угрозы», с последующим включением этих территорий в состав Польши.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, Запад довел Украину до прямого военного столкновения с Россией, а украинскому народу западными странами уготована судьба расходного материала.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Захарова: Киев готовит киберпровокацию против России
- Бутман рассказал, как упал на Путина
- СМИ: вертолёт потерпел крушение в Саратовской области
- В США запретили проведение «Бессмертного полка»
- «Яндекс» готов продать VK сервисы «Новости» и «Дзен»
- СМИ: Максима Галкина убрали с «Первого канала»
- Евгения Маркова ушла с поста главы «Роскино»
- Нарышкин заявил, что Польша планирует занять свои «исторические владения» на Украине
- Медведев раскритиковал одобрение ФРГ поставок тяжёлых вооружений Украине
- Немецкий бундестаг разрешил поставку Украине тяжёлого вооружения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru