По его словам, с этой целью планируется, «без мандата НАТО», ввести польские войска в западные области Украины под предлогом защиты от действий России, модальность предстоящей миссии Варшава обсуждает с Вашингтоном.

«По расчётам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», - добавил директор СВР.

Он отметил, что не исключено повторение событий после Первой мировой войны, когда за Варшавой признали право на оккупацию части Украины, чтобы защитить её от «большевистской угрозы», с последующим включением этих территорий в состав Польши.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, Запад довел Украину до прямого военного столкновения с Россией, а украинскому народу западными странами уготована судьба расходного материала.

