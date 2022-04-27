Путин заявил, что Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала

Президент РФ Владимир Путин заявил, Запад довел Украину до прямого военного столкновения с Россией, сообщает РИА Новости.

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Выступая в Совете законодателей российский лидер подчеркнул, что украинскому народу западными странами уготована судьба расходного материала.

«Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины», - добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что в случае вмешательства со стороны в ситуацию на Украине российский ответ будет молниеносным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаРоссияВладимир Путин
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