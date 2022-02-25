Нарышкин заявил, что операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе

Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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По его словам, специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:Сергей НарышкинУкраинаРоссия
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