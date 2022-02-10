Нарышкин: У России не было и нет агрессивных планов по отношению к Украине

Россия не имеет никаких агрессивных планов по отношению к Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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Слова главы федеральной службы приводит РИА Новости. Нарышкин подчеркнул, что у РФ не было и нет подобных намерений.

Директор СВР считает главной угрозой безопасности Украины внутренний конфликт в Донбассе. По словам Нарышкина, единственный способ решения этой проблемы — Минские договоренности.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что российские власти не планируют вторгаться на Украину.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:УкраинаСВРСергей Нарышкин
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