Нарышкин: Америка подталкивает Японию к агрессивному внешнеполитическому курсу

Влиятельные силы в Японии, которые призывают страну к агрессивной внешней политике, курируются Америкой. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками.

Он отметил, что такая позиция не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, к счастью, в Японии звучат «и более мудрые голоса».

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«По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной политики под патронатом США», - цитирует Нарышкина ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Японию как важного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всегда настроена на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее США подтвердили намерение поддерживать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суга.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Сергей НарышкинЯпонияСША
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