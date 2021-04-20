Нарышкин: Америка подталкивает Японию к агрессивному внешнеполитическому курсу

Влиятельные силы в Японии, которые призывают страну к агрессивной внешней политике, курируются Америкой. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками.

Он отметил, что такая позиция не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, к счастью, в Японии звучат «и более мудрые голоса».