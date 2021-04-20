Нарышкин: Америка подталкивает Японию к агрессивному внешнеполитическому курсу
Влиятельные силы в Японии, которые призывают страну к агрессивной внешней политике, курируются Америкой. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками.
Он отметил, что такая позиция не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, к счастью, в Японии звучат «и более мудрые голоса».
«По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной политики под патронатом США», - цитирует Нарышкина ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Японию как важного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всегда настроена на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество.
Ранее США подтвердили намерение поддерживать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суга.
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