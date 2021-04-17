Белый дом пообещал защищать Японию всеми имеющимися средствами

США подтвердили намерение поддерживать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суга.

«США подтверждают свою непоколебимую поддержу безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные [вооружения]», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, США и Япония подтвердили, что выступают против «любых односторонних действий, направленных на подрыв управления Японией островами Сенкаку», которые являются предметом территориального спора с КНР.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был подписан в 1960 году. Документ оговаривает присутствие американского военного контингента в Японии, а также содержит обязательства сторон разрешать международные споры мирным путем, не угрожать «силой или использованием силы» против других стран и соблюдать положения Устава ООН.

