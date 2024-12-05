«Нарушает этику!»: Кадырова призвали извиниться за критику Колокольцева и Бастрыкина
Экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов сообщил НСН, что решение по делу чеченского подростка Муслима Мурдиева должно быть найдено в установленном законом порядке.
Публичные заявления людей, занимающих должности высокого уровня, не должны нарушать служебную этику, заявил в беседе с НСН экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы СКР и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Поводом послужило дело 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка и применении насилия из-за драки в парке «Ходынское поле». Помимо прочего Кадыров осудил Колокольцева за отношение к мигрантам. Однако Скуратов отметил, что подобные вопросы следует решать иначе.
«На мой взгляд, такая риторика недопустима. Независимо от того, кто кого назначает, должностные лица высокого уровня не должны нарушать служебную этику и допускать такие выражения. Кроме того, нельзя по единичному случаю делать вывод о виновности руководителя. Работает целая армия сотрудников МВД. Если кто-то допустил оплошность, это не значит, что руководитель виноват. Думаю, что в ситуации разберутся, тем более есть общественный резонанс. Пусть обращаются в установленном законом порядке», - сказал он.
По словам собеседника НСН, главе Чечни следовало бы принести извинения за свое высказывание.
«Полагаю, Кадыров должен извиниться перед нашим министром и руководителем Следственного комитета. Думаю, Бастрыкину и Колокольцеву нет смысла отвечать, поскольку втягиваться в перепалку – не очень красиво для системы и рядовых граждан. Я бы предпочел не замечать такое эмоциональное высказывание, при личной встрече возможно переговорить, но не заострять внимание специально», - подытожил он.
Судебное заседание по делу Мурдиева пройдет 18 декабря. Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщал, что некий потерпевший по делу подростка вел себя агрессивно в отношении знакомого молодого человека. Потому обвиняемый решил заступиться за него, что нельзя рассматривать «как умысел на грубое нарушение общественного порядка», передает «Радиоточка НСН».
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