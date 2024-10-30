Колокольцев: Число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%

По его словами, из них более 740 тысяч человек не имели законных оснований для пребывания на территории России.

«С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%», - заключил министр.

Ранее Колокольцев заявил, что гражданства РФ с начала 2024 года были лишены более 1200 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».