Колокольцев: Число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%
30 октября 202416:09
По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 млн иностранных граждан. Об этом на заседании коллегии МВД РФ заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
По его словами, из них более 740 тысяч человек не имели законных оснований для пребывания на территории России.
«С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%», - заключил министр.
Ранее Колокольцев заявил, что гражданства РФ с начала 2024 года были лишены более 1200 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru