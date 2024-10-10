СМИ: Кадыров обвинил двух депутатов и миллиардера в заговоре против него

В частности, Кадыров обвинил Барахоева, Курбанова и Керимова в том, что они пытались организовать на него покушение, отмечает Readovka.

По словам Кадырова, подобные действия были связаны со спорами из-за бизнеса. Он также заявил, что «они не просто забрали у этой женщины (основательницы Wildberries Татьяны Ким) бизнес», но даже пытались устранить его самого, и у него есть доказательства.

Ранее Кадыров заявлял, что компания Wildberries подверглась рейдерскому захвату со стороны компании Russ Outdoor, которая «находится в руках братьев Левана и Роберта Мирзояна, а также нескольких известных кавказцев», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

