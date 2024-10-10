СМИ: Кадыров обвинил двух депутатов и миллиардера в заговоре против него
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в Грозном обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в заговоре против него из-за бизнеса. Ролик с речью Кадырова на чеченском языке разошелся по Telegram-каналам.
В частности, Кадыров обвинил Барахоева, Курбанова и Керимова в том, что они пытались организовать на него покушение, отмечает Readovka.
По словам Кадырова, подобные действия были связаны со спорами из-за бизнеса. Он также заявил, что «они не просто забрали у этой женщины (основательницы Wildberries Татьяны Ким) бизнес», но даже пытались устранить его самого, и у него есть доказательства.
Ранее Кадыров заявлял, что компания Wildberries подверглась рейдерскому захвату со стороны компании Russ Outdoor, которая «находится в руках братьев Левана и Роберта Мирзояна, а также нескольких известных кавказцев», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые предупредили о приближении к Земле огромного облака плазмы
- Ученые прогнозируют магнитную бурю высшего уровня на Земле 10 октября
- Рябков опроверг слова Трампа о сделке РФ, США и Китая по денуклеаризации
- Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы
- Маск спрогнозировал, что все виды транспорта станут автономными в течение 50 лет
- СМИ: Кадыров обвинил двух депутатов и миллиардера в заговоре против него
- СМИ: Украина признала потерю комплекса Patriot в Днепропетровской области
- Мурашко: В РФ у каждого десятого в ходе диспансеризации выявили ожирение
- До 40 человек эвакуировали в Адыгее после ночной атаки БПЛА военного объекта
- Свердловчанин получил 3,5 года колонии за шутку о теракте на вокзале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru