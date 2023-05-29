«Нарушает договоренности»: В Ереване посоветовали Алиеву перечитать договор о прекращении войны

В Нагорном Карабахе необходимо распустить парламент, сдать президента в плен, а министрам и депутатам уйти в отставку. Азербайджан готов провести «любую операцию» в регионе, заявил президент страны Ильхам Алиев. Только при условиях подчинения законам Азербайджана, по его словам, можно вести разговоры о «послаблениях» и амнистии. Меликян заявил, что Алиев при таком развитии событий испортит отношения с Россией.

«Заявление Алиева очередная попытка нарушения документа 2020 года, под которым стояли подписи лидеров России, Азербайджана, Армении. Баку подписывается под тем, что для него подобный документ утратил свои силу и Азербайджан интерпретирует все по-своему. Блокада длится уже 70 дней – это настоящий показатель подхода Азербайджана к жителям Карабаха. Алиеву следует сесть и перечитать документы под которыми он поставил подпись, не интерпретировать по-своему каждый пункт договора, а сугубо соблюдать то, что есть», - сказал Меликян.