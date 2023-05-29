«Нарушает договоренности»: В Ереване посоветовали Алиеву перечитать договор о прекращении войны
Азербайджан по-своему интерпретирует соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанное в ноябре 2020 года Путиным, Алиевым и Пашиняном, сказал Джонни Меликян.
Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян заявил в беседе с НСН, что Алиев рискует испортить отношения с Россией, если не будет соблюдать договоренности по Нагорному Карабаху.
В Нагорном Карабахе необходимо распустить парламент, сдать президента в плен, а министрам и депутатам уйти в отставку. Азербайджан готов провести «любую операцию» в регионе, заявил президент страны Ильхам Алиев. Только при условиях подчинения законам Азербайджана, по его словам, можно вести разговоры о «послаблениях» и амнистии. Меликян заявил, что Алиев при таком развитии событий испортит отношения с Россией.
«Заявление Алиева очередная попытка нарушения документа 2020 года, под которым стояли подписи лидеров России, Азербайджана, Армении. Баку подписывается под тем, что для него подобный документ утратил свои силу и Азербайджан интерпретирует все по-своему. Блокада длится уже 70 дней – это настоящий показатель подхода Азербайджана к жителям Карабаха. Алиеву следует сесть и перечитать документы под которыми он поставил подпись, не интерпретировать по-своему каждый пункт договора, а сугубо соблюдать то, что есть», - сказал Меликян.
Собеседник НСН отметил, что угрозы Алиева могут негативно сказаться на российско-азербайджанских отношениях.
«В рамках армяно-азербайджанских переговоров было заявлено о желании сторон признать территориальную целостность друг друга. Но есть важное предусловие, которое заключается в создании международного механизма прямых переговоров. Грубо говоря, никто просто так Нагорный Карабах отдавать Азербайджану не собирается. Сам Карабах против того, чтобы возвращаться без каких-либо статусов. На сегодняшний день мы видим попытки угрозы и применения силы со стороны Азербайджана. Однако, как бы Алиев не пытался угрожать, важный момент заключается в том, насколько он готов испортить отношения с Россией? Без этого он не сможет реализовать то, о чем заявил», - резюмировал Меликян.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН заявил, что грядущее подписание Азербайджаном и Арменией мирного договора именно в Кишиневе — свидетельство того, что обе страны ищут заступничества на Западе.
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