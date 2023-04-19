«Лишние свидетели»: В Госдуме предсказали уход миротворцев РФ из Карабаха
Азербайджан может отказать РФ в продлении срока нахождения миротворцев в Карабахе – им не нужны лишние свидетели расправы над армянами, сказал НСН Константин Затулин.
Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в беседе с НСН, что Баку может отказаться от миротворческого контингента в Нагорном Карабахе для устранения лишних свидетелей по выдавливанию армян с их исторических территорий.
Проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион, заявил президент страны Ильхам Алиев в эфире AzTV. По словам Алиева, Баку намерен в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения навсегда должна отказаться от территориальных претензий к другим странам ради установления мира. Затулин считает, что Пашинян сдал людей и территорию.
«Следующим актом будет отказ России в продлении срока миротворческого контингента. Они не нужны там, чтобы не быть посторонними свидетелями, как будут выселять, выдавливать и расправляться с армянами», - сказал Затулин.
Собеседник НСН отметил, что история с Карабахом на это не закончится, потому что Баку уже отказывается от своих обещаний по автономии спорной территории.
«Правительство Армении сдало Карабах, сдало людей в Карабахе. Даже во времена СССР эта территория была автономным образованием в составе Азербайджана. Теперь, как мы знаем, Азербайджан отказывается от того, что он прежде обещал, а именно самую высокую автономию, ничего этого нет. Название Нагорный Карабах уничтожат, в Баку уже отказываются его так называть. Это продолжение истории в новой форме, в новом времени трагедии армянского народа – выселение его с исторических земель», - резюмировал Затулин.
Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван потерпел поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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