«Лишние свидетели»: В Госдуме предсказали уход миротворцев РФ из Карабаха

Собеседник НСН отметил, что история с Карабахом на это не закончится, потому что Баку уже отказывается от своих обещаний по автономии спорной территории.

«Правительство Армении сдало Карабах, сдало людей в Карабахе. Даже во времена СССР эта территория была автономным образованием в составе Азербайджана. Теперь, как мы знаем, Азербайджан отказывается от того, что он прежде обещал, а именно самую высокую автономию, ничего этого нет. Название Нагорный Карабах уничтожат, в Баку уже отказываются его так называть. Это продолжение истории в новой форме, в новом времени трагедии армянского народа – выселение его с исторических земель», - резюмировал Затулин.

Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван потерпел поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

