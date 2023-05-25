Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

«Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», - сказал Шойгу.

Он заявил, что Запад не заинтересован в процветании Южного Кавказа, его настоящая цель - вытеснить Россию из региона. Он напомнил о гражданской миссии Евросоюза в Армении, в которой состоят военные и сотрудники спецслужб.

«Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле»- отметил Шойгу.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что признание Карабаха азербайджанской пройдет без последствий для команды Пашиняна из-за слабой оппозиции в стране.

