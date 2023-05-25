Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Его заявление на заседании ОДКБ в Минске приводит ТАСС.
«Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», - сказал Шойгу.
Он заявил, что Запад не заинтересован в процветании Южного Кавказа, его настоящая цель - вытеснить Россию из региона. Он напомнил о гражданской миссии Евросоюза в Армении, в которой состоят военные и сотрудники спецслужб.
«Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле»- отметил Шойгу.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что признание Карабаха азербайджанской пройдет без последствий для команды Пашиняна из-за слабой оппозиции в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru