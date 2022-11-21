«Нарисованные цифры»: Экс-кандидат в президенты Казахстана о победе Токаева

На выборы не были допущены оппозиционные кандидаты, а избирательные комиссии подчиняются власти, сказал казахский политик Амиржан Косанов.


Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов заявил в беседе с НСН, что Токаев не поверит итоговым цифрам ЦИК, поскольку знает им реальную цену еще по временам Нурсултана Назарбаева.

Токаев с 82,02% голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 82,02% голосов одержал действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%. Косанов считает, что Токаев в эти цифры не поверит.

«Я уверен, ни страна, ни сам Токаев этим цифрам не верит: он в свое время сам был в подчинении у Назарбаева и знает реальную цену нарисованных ЦИК цифр. К сожалению, избирательные комиссии всех уровней подчинены исполнительной власти и этим все сказано», - сказал Косанов.

Собеседник НСН отметил, что выборы в Казахстане прошли старому сценарию при заявлении о ренессансе республики. Сам Токаев, по словам Косанова, до сих пор зависит от своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

«В этот раз власть сделала все, чтобы не было ярко выраженного оппозиционного конкурента действующему президенту. Но есть определенный прогресс: демократическая риторика Токаева была привлекательна, он говорил о многих вещах, которые при Назарбаеве были табу. Но Токаев все еще зависит от своего опального политического предшественника, которому обязан всем. И это обстоятельство остается определяющим в отношении общества и кланов к личности самого Токаева – сможет ли он быть самостоятельным в решении вопросов постназарбаевского периода, не станет ли «вторым Назарбаевым», все так же подавляя гражданские свободы и политическую конкуренцию», - отметил экс-кандидат в президенты.

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Косанов отказался комментировать будущее развитие страны, но полагает, что есть факторы, которые могут угрожать не только Токаеву, но и всему Казахстану.

«Есть социально-экономические, общественно-политические, при нынешней сложной внутренней и внешней конъюнктуре, и иные, многозначащие опасности, которые могут угрожать не столько Токаеву лично, но всей стране.

Ранее экс-директор Казахстанского института стратегических исследований, политический деятель Булат Султанов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Казахстану нужна деназарбаевизация, как была в СССР десталинизация и Токаеву необходимо избавляться от наследства своего предшественника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаНазарбаевВыборыКазахстан
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