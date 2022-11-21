«Нарисованные цифры»: Экс-кандидат в президенты Казахстана о победе Токаева

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 82,02% голосов одержал действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%. Косанов считает, что Токаев в эти цифры не поверит.

«Я уверен, ни страна, ни сам Токаев этим цифрам не верит: он в свое время сам был в подчинении у Назарбаева и знает реальную цену нарисованных ЦИК цифр. К сожалению, избирательные комиссии всех уровней подчинены исполнительной власти и этим все сказано», - сказал Косанов.

Собеседник НСН отметил, что выборы в Казахстане прошли старому сценарию при заявлении о ренессансе республики. Сам Токаев, по словам Косанова, до сих пор зависит от своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

«В этот раз власть сделала все, чтобы не было ярко выраженного оппозиционного конкурента действующему президенту. Но есть определенный прогресс: демократическая риторика Токаева была привлекательна, он говорил о многих вещах, которые при Назарбаеве были табу. Но Токаев все еще зависит от своего опального политического предшественника, которому обязан всем. И это обстоятельство остается определяющим в отношении общества и кланов к личности самого Токаева – сможет ли он быть самостоятельным в решении вопросов постназарбаевского периода, не станет ли «вторым Назарбаевым», все так же подавляя гражданские свободы и политическую конкуренцию», - отметил экс-кандидат в президенты.