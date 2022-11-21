Токаев заявил о начале новой политической эпохи в Казахстане

«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», — сказал он во время выступления перед членами штаба.

Согласно данным экзитполов, Токаев побеждает на выборах главы государства с 82,45% голосов.

Ранее Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

