Токаев заявил о начале новой политической эпохи в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху в стране, сообщает RT.
«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», — сказал он во время выступления перед членами штаба.
Согласно данным экзитполов, Токаев побеждает на выборах главы государства с 82,45% голосов.
Ранее Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 217 / сут.
Умерли
391 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 443 / сут.
- Токаев заявил о начале новой политической эпохи в Казахстане
- В США подтвердили вину Украины в убийстве российских военнопленных
- Бывший вице-президент США заявил, что американцы хотят вернуть политику Трампа
- Тишковец предупредил москвичей о ледяных дождях
- Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести
- Футбольные фанаты возмущены запретом на продажу алкоголя в Катаре
- Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
- МАГАТЭ оценит ущерб ЗАЭС от обстрелов ВСУ
- Пожар на цветочном складе в Москве унес жизни пятерых человек
- Сборная Эквадора обыграла команду Катара в матче открытия ЧМ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru