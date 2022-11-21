Токаев заявил о начале новой политической эпохи в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху в стране, сообщает RT.

Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%

«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», — сказал он во время выступления перед членами штаба.

Согласно данным экзитполов, Токаев побеждает на выборах главы государства с 82,45% голосов.

Ранее Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаКазахстан
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