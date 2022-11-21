Токаев с 82,02% голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экзитполов международного института региональных исследований «Открытое общество».

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Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане в воскресенье. За пост главы государства борются действующий президент республики, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров страны Жигули Дайрабаев, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова, а также общественный деятель Каракат Абден, пишет «Свободная пресса».

По данным исследователей, Токаев получил 82,45% голосов избирателей. На втором месте оказался вариант «против всех», за который проголосовали 5,2% граждан, пишет Газета.ру.

Ранее Токаев подписал поправку в конституцию, согласно которой президент Казахстана избирается на один семилетний срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыКазахстан
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