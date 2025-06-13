В Армении задержали экс-премьера Овика Абрамяна
Бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна задержали по подозрению в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом заявили в Антикоррупционном комитете республики.
Отмечается, что экс-чиновник задержан в рамках расследуемого ведомством уголовного дела.
«Абрамян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в незаконном предпринимательстве», - указали в комитете.
По данным СМИ, в доме экс-премьера прошли обыски.
Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах. До этого чиновник возглавлял национальное собрание страны и министерство территориального управления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru