В Армении задержали экс-премьера Овика Абрамяна

Бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна задержали по подозрению в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом заявили в Антикоррупционном комитете республики.

СМИ: Задержан мэр Красноярска

Отмечается, что экс-чиновник задержан в рамках расследуемого ведомством уголовного дела.

«Абрамян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в незаконном предпринимательстве», - указали в комитете.

По данным СМИ, в доме экс-премьера прошли обыски.

Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах. До этого чиновник возглавлял национальное собрание страны и министерство территориального управления.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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