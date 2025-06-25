В Армении обвинили архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти
Подготовку терактов и захвата власти предотвратили в Армении, к происходящему причастен лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Об этом заявили в Следственном комитете республики.
По данным ведомства, с ноября прошлого года Галстанян поставил цель «достичь смены власти не разрешенным конституцией способом». Для осуществления своих планов архиепископ «с предварительного согласия ряда участников» оппозиционного движения якобы приобрел средства и инструменты для террористических актов и захвата власти группой. По сведениям СК Армении, лидер «Священной борьбы» также намеренно создал другие условия, «подготовившись к узурпации власти».
В домах Галстаняна и сторонников движения проводятся обыски.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, правоохранители сорвали «план "криминального олигархического духовенства"» по дестабилизации и захвату власти в республике.
Ранее в Ереване арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна, которого обвинили в призывах к свержению власти в стране, напоминает 360.ru.
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