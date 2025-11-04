Кадыров заявил, что Россия является примером братства народов

В своём Telegram-канале он указал, что в стране «в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий».

По его словам, именно это многообразие, которое основано на взаимном уважении и духовной близости, «является прочным фундаментом нашего общества».

«В единстве — наша сила, наша уверенность в завтрашнем дне и наша великая историческая миссия», — написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

