В Казахстане 15 человек были задержаны за похищение невест

Отмечается, что было возбуждено семь уголовных дел, основанием для которых стали инциденты, произошедшие в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в городе Шымкент. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы, даже при добровольном освобождении женщины.

Кроме того, в ведомстве призвали очевидцев не игнорировать случаи похищения женщин на улицах, а незамедлительно сообщать о них стражам порядка.

Ранее в Чечне по инициативе главы республики Рамзана Кадырова была организована активная борьба с похищениями невест, которые осуществлялись с целью женитьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

