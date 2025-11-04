В Казахстане 15 человек были задержаны за похищение невест
Полиция Казахстана после введения в стране наказания за принуждение к браку задержала 15 человек за похищение невест. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Отмечается, что было возбуждено семь уголовных дел, основанием для которых стали инциденты, произошедшие в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в городе Шымкент. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы, даже при добровольном освобождении женщины.
Кроме того, в ведомстве призвали очевидцев не игнорировать случаи похищения женщин на улицах, а незамедлительно сообщать о них стражам порядка.
Ранее в Чечне по инициативе главы республики Рамзана Кадырова была организована активная борьба с похищениями невест, которые осуществлялись с целью женитьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
