На Филиппинах жертвами тайфуна «Калмаэги» стали 26 человек

В результате ливней были затоплены улицы городов на острове Себу. Местные власти заявили, что причиной смерти большинства жертв тайфуна стало утопление.

Отмечается, что в центральной части страны из-за стихии несколько сотен тысяч человек вынужденно покинули свои дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы застряли на Филиппинах из-за тайфуна «Калмаэги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».