На Филиппинах жертвами тайфуна «Калмаэги» стали 26 человек

На Филиппинах не менее 26 человек погибли из-за тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

СМИ: Как минимум 26 жителей Гонконга пострадали из-за тайфуна Wipha

В результате ливней были затоплены улицы городов на острове Себу. Местные власти заявили, что причиной смерти большинства жертв тайфуна стало утопление.

Отмечается, что в центральной части страны из-за стихии несколько сотен тысяч человек вынужденно покинули свои дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы застряли на Филиппинах из-за тайфуна «Калмаэги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогибшиеФилиппиныТайфунНаводнение

Горячие новости

Все новости

партнеры