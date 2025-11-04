На Филиппинах жертвами тайфуна «Калмаэги» стали 26 человек
4 ноября 202515:29
На Филиппинах не менее 26 человек погибли из-за тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.
В результате ливней были затоплены улицы городов на острове Себу. Местные власти заявили, что причиной смерти большинства жертв тайфуна стало утопление.
Отмечается, что в центральной части страны из-за стихии несколько сотен тысяч человек вынужденно покинули свои дома.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы застряли на Филиппинах из-за тайфуна «Калмаэги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
