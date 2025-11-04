Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
4 ноября 202514:38
Бывший вице-президент США Дик Чейни умер 3 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN.
Чейни был 46-м вице-президентом США. Он занимал этот пост во время двух президентских сроков Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.
Причиной смерти политика стали осложнения от пневмонии и болезни сердца и сосудов. Известно, что в 2012 году Чейни пережил пересадку сердца.
Ранее в США на 102 году жизни умер бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
