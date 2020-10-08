Экономист рассказал, что потеряет Россия от разрыва с Германией и Францией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Германия и Франция не пересмотрят свое отношение к России, то Москва перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем.

Накануне эти страны сообщили, что предложат европейским государствам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, так как Москва «пока не предоставила убедительных объяснений» произошедшего.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Германией и Францией, поскольку текущие торговые отношения не являются незаменимыми для российской экономики.