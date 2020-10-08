Экономист рассказал, что потеряет Россия от разрыва с Германией и Францией

Научный руководитель Института проблем глобализации в эфире НСН заявил, что угроза со стороны МИД РФ о прекращении бизнес-отношений с Берлином и Парижем имеет все основания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Германия и Франция не пересмотрят свое отношение к России, то Москва перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем.

Накануне эти страны сообщили, что предложат европейским государствам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, так как Москва «пока не предоставила убедительных объяснений» произошедшего.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Германией и Францией, поскольку текущие торговые отношения не являются незаменимыми для российской экономики.

Месть Навального. Европа заявляет о санкциях против России

«Германия нам нужна с точки зрения высокоточных станков. Летом 2014 года, когда они допустили серьезные перебои в поставках, мы проанализировали и поняли, что мы можем переориентироваться на Южную Корею и Японию. Причем, если одна страна присоединится к западным странам, то другая санкции точно поддерживать не будет. И еще в значительной степени Тайвань. Во всем остальном у нас критичной зависимости от Германии нет... У Франции что мы покупаем? Я затрудняюсь зафиксировать. Хорошая авионика для военных самолетов? Ну да», - отметил он.

Франция и Германия собираются предложить санкции странам ЕС уже до конца недели, чтобы проект можно было обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 12 октября. С одобрением санкций уже выступили Нидерланды, а затем и Великобритания.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Санкции ЕСМихаил Делягин
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