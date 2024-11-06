Генсек ООН Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш официально поздравил Дональда Трампа с предварительной победой на выборах президента США. Заявление появилось на сайте ООН.
Как подчеркнул генсек, международный форум готов к конструктивному сотрудничеству с очередной администрацией Белого дома в решении серьезных вызовов, стоящих перед мировым сообществом.
Дональда Трампа поздравили с победой на выборах уже целый ряд лидеров стран и международных организаций. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди них - премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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