Госдуме не понравился список «недружественных стран» от МИД
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признались «Радиоточке НСН», что им не нравятся «списки врагов» от МИД РФ.
В Госдуме считают, что России не стоит делить страны на «дружественные» или «недружественные», и надеются на исчезновение соответствующего списка, о создании которого заявили в МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. СМИ «расширили» этот список до 10 стран.
«Сейчас надо думать не о том, дружественные или недружественные страны. Мы сейчас 11-е по ВВП и продолжаем сползать. А вот, если будем эффективно работать и входить в пятерку, будет все в порядке. У меня к этому вопросу свой подход... Если мы будем умные, сильные и успешные, уверенные и образованные, обеспеченные научно и технически, у нас не будет недружественных стран. С нами будут хотеть вести переговоры, к нам будут приезжать учиться. Проявляйте волю и развивайте свою страну», - посоветовал МИД РФ лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
При этом, Зюганова не смущают антироссийские настроения в других странах, надо терпеть, считает главный коммунист страны:
«Американцы нас официально назвали «врагом №1». Украинцы попали в лапы к бандеровско-фашистской шпане и стали заложниками, а это для меня братский народ. В Германии немало тех, кто готов развивать с нами производство, им это крайне выгодно, но их ломают через колено. А в Прибалтике не просто недружественные, а фашиствующие режимы. Но нам надо проявлять волю и характер в этом отношении, а не сидеть и выбирать: эти сегодня дружественные, а завтра недружественные», - подчеркнул Зюганов.
Лидеру фракции КПРФ в Госдуме вторят и депутаты от ЛДПР. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что списка недружественных стран вообще не должно быть.
«Если какое-либо государство проявляет недружественные действия в отношении России, я думаю, что гражданам этих стран не стоит быть акционерами крупных российских компаний. И гражданам России не стоит иметь в этих странах недвижимость и счета. Этого было бы достаточно», - считает Шерин.
По его мнению, 10 стран, которых СМИ поспешили внести в список «недружественных», итак достаточно, и расширять его нет необходимости: «Я надеюсь, что этот список будет скоро изменен, и его вообще не будет существовать», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство формирует список «недружественных стран», куда точно войдут США. «Известия» со ссылкой на свои источники сообщили, что в этот список могут войти 10 стран, в числе которых США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Австралия и Украина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- В Москве камеры зафиксировали 4 миллиона нарушений ПДД с начала года
- Володин не исключил причастность США к возникновению COVID-19
- МИД Украины объявил о высылке российского консула в Одессе
- Песков рассказал о контактах Козака с администрацией президента Украины
- Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
- Голикова заявила о возможном подъёме заболеваемости коронавирусом в РФ
- Мишустин пообещал выделить 6 млрд рублей на сохранение электричек
- Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка
- Вдова автора памятника погибшим медикам покончила с собой
- В России выявили наименьшее с 27 сентября случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru