Госдуме не понравился список «недружественных стран» от МИД

«Сейчас надо думать не о том, дружественные или недружественные страны. Мы сейчас 11-е по ВВП и продолжаем сползать. А вот, если будем эффективно работать и входить в пятерку, будет все в порядке. У меня к этому вопросу свой подход... Если мы будем умные, сильные и успешные, уверенные и образованные, обеспеченные научно и технически, у нас не будет недружественных стран. С нами будут хотеть вести переговоры, к нам будут приезжать учиться. Проявляйте волю и развивайте свою страну», - посоветовал МИД РФ лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

При этом, Зюганова не смущают антироссийские настроения в других странах, надо терпеть, считает главный коммунист страны:

«Американцы нас официально назвали «врагом №1». Украинцы попали в лапы к бандеровско-фашистской шпане и стали заложниками, а это для меня братский народ. В Германии немало тех, кто готов развивать с нами производство, им это крайне выгодно, но их ломают через колено. А в Прибалтике не просто недружественные, а фашиствующие режимы. Но нам надо проявлять волю и характер в этом отношении, а не сидеть и выбирать: эти сегодня дружественные, а завтра недружественные», - подчеркнул Зюганов.

Лидеру фракции КПРФ в Госдуме вторят и депутаты от ЛДПР. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что списка недружественных стран вообще не должно быть.

«Если какое-либо государство проявляет недружественные действия в отношении России, я думаю, что гражданам этих стран не стоит быть акционерами крупных российских компаний. И гражданам России не стоит иметь в этих странах недвижимость и счета. Этого было бы достаточно», - считает Шерин.

По его мнению, 10 стран, которых СМИ поспешили внести в список «недружественных», итак достаточно, и расширять его нет необходимости: «Я надеюсь, что этот список будет скоро изменен, и его вообще не будет существовать», - подчеркнул собеседник НСН.