Захарова: США оказались в списке недружественных России государств
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. Она отметила, что в него точно войдут Соединенные Штаты Америки.
В связи с этим США не смогут нанимать россиян для работы в американском посольстве, уточнила она в эфире телеканала «Россия 1».
«Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий», - пояснила Захарова.
Захарова заявила о том, что решение принято после очередного витка недружественных действий со стороны США.
«Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что российские власти всегда стремились к миролюбивой внешней политике, пишет Газета.ru.
Напомним, в пятницу, 23 апреля, Владимир Путин ратифицировал указ о применении мер воздействия на недружественные действия зарубежных стран.
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