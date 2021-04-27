В Российский список «недружественных» могут попасть 10 стран

В нем могут оказаться США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Австралия и Украина. В настоящее время продолжается формирование списка.

«Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии», - отметил собеседник издания.

Меры принимаются в целях упреждения антироссийских шагов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. Она отметила, что в него точно войдут Соединенные Штаты Америки.

