«Угроза из-за плинтуса»: В ЛНР допустили военную провокацию Украины в середине января
Украина усиленно занимается вербовкой «солдат удачи» в России и других странах постсоветского пространства, сказал НСН Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины активно вербуют наемников, и вполне возможна их резкая активизация на Донбассе в середине января, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В ближайшей перспективе, неделю-две я не ожидаю какой-то серьезной провокации со стороны Вооруженных сил Украины, поскольку там существует кадровый дефицит. Но военно-политическая обстановка на Украине говорит о том, что в середине января вполне возможна резкая активизация боевых действий и развитие каких-то других резонансных событий, поскольку рейтинг Зеленского опустился ниже плинтуса и ему нужно как-то выходить из ситуации», - сказал Марочко.
По его словам, разведданные свидетельствуют о вербовке Киевом «солдат удачи».
«В ВС Украины появился кадровый дефицит, который нужно кем-то восполнять и каким-то образом выходить из ситуации. Первым шагом стали репрессивные методы подписания контрактов со срочниками, но эффекта это не оказало, поэтому начали обращаться в полулегальные организации и привлекать «солдат удачи», которые прошли горячие точки, участвовали в армяно-азербайджанском конфликте, в Сирии и других. По нашим разведданным, сейчас Украина усиленно занимается вербовкой, как на территории России, так и в других странах постсоветского пространства», - рассказал подполковник запаса Народной милиции ЛНР.
Он также допустил, что экс-президент Украины Петр Порошенко может стать «сакральной жертвой», из-за которой в этой стране произойдет новый Майдан.
«Политические оппоненты Зеленского начали проводить всевозможные акции, чтобы к лету убрать его с поста президента Украины, и в этом направлении очень активно работают. Сейчас в интернете появился групповой стрим партии Порошенко «Европейская солидарность», где проводится информационная атака на Зеленского и его партию. Это говорит о подготовке каких-то действий вплоть до Майдана. Я не исключаю такой вариант. Плюс в отношении Порошенко выдвинуты обвинения в госизмене. Он покинул Украину, но планирует вернуться как раз в середине января. Порошенко может оказаться той сакральной жертвой, как Юлия Тимошенко в 2014 году, которая выведет массы народа на улицу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр объяснял НСН, что технически вооруженный конфликт России и Украины не может начаться раньше середины января, потому что «грязь еще не замерзла».
«Ближайшее время открытия окна возможностей – середина января или ближе к февралю. Примерно такие же оценки по времени сейчас дают и американские, и украинские разведки, они говорят о конце января, но может и середина. Но сначала-то нужно Новый год отметить, это главный праздник и на Украине, и в России, потом Рождество православное, а потом уже можно повоевать, если что. Но опять же, это - военно-техническое решение, а политическое решение должны принимать политики», - отметил Фельгенгауэр.
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря в ходе заседания министерства с участием Владимира Путина заявил, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, планируют провокацию с химическим оружием на юго-востоке Украины. Он также сообщил, что сотрудники американских ЧВК работают над подготовкой украинских военных для отрядов спецназа.
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