Начался визит Зелинского в Рим

Самолет украинского президента Владимира Зеленского приземлился в римском аэропорту Чампино. Об этом сообщает газета Corriere della Sera 13 мая, в субботу.

СМИ: Президент Италии встретится с Зеленским

Главу Украины встретили вице-премьер и глава итальянского МИДа Антонио Таяни.

«Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского», — сделал запись в Twitter Таяни.

По плану, Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. По данным источников издания во дворце, визит Зеленского не носит статус государственного. Также украинский лидер проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони, с корой, как предполагает издание, обсудит варианты поставок оружия.

Папа римский Франциск может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на агентство AHCA.



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