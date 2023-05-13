Начался визит Зелинского в Рим
Самолет украинского президента Владимира Зеленского приземлился в римском аэропорту Чампино. Об этом сообщает газета Corriere della Sera 13 мая, в субботу.
Главу Украины встретили вице-премьер и глава итальянского МИДа Антонио Таяни.
«Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского», — сделал запись в Twitter Таяни.
По плану, Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. По данным источников издания во дворце, визит Зеленского не носит статус государственного. Также украинский лидер проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони, с корой, как предполагает издание, обсудит варианты поставок оружия.
Папа римский Франциск может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на агентство AHCA.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru