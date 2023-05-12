Стало известно о возможной встрече Папы Римского и Зеленского
Папа римский Франциск может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на агентство AHCA.
Встреча может состояться в Ватикане 13 мая. Официального подтверждения визита президента Украины пока нет.
Зеленский может посетить в ближайшее время Италию, чтобы встретиться с главой правительства Джорджией Мелони. В настоящее время глава государства посещает европейские страны, встречается с их лидерами.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан осуществляет непубличную «мирную миссию» для разрешения украинского конфликта. Понтифик подчеркнул, что рассказать подробнее об этих действиях можно будет позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru