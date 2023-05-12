СМИ: Президент Италии встретится с Зеленским
12 мая 202312:17
Президент Италии Серджо Маттарелла примет украинского коллегу Владимира Зеленского, встреча в Риме запланирована на 13 мая. Об этом сообщает ANSA.
По данным агентства, переговоры состоятся в Квиринальском дворце в итальянской столице. Время не уточняется.
Ранее стало известно, что Зеленский может провести встречу с Папой Римским Франциском и премьером Италии Джорджией Мелони.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru