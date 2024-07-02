США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН

США желают России удачи в месяц ее председательства в Совете безопасности ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

1 июля председательство в Совете безопасности ООН перешло к России. В МИД РФ отметили, что в этом месяце запланированы ряд важных мероприятий, включая открытые дебаты министерского уровня по различным актуальным темам.

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Среди них — обсуждение многостороннего сотрудничества для создания более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка.

На 17 июля запланированы открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. А 19 июля состоится обсуждение сотрудничества ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Традиционно Россия активно выступает с инициативами по реформированию ООН для адаптации ее структуры к современным вызовам. Этот вопрос поднимался в ходе предыдущего председательства России в ООН в апреле 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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