США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН

Среди них — обсуждение многостороннего сотрудничества для создания более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка.

На 17 июля запланированы открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. А 19 июля состоится обсуждение сотрудничества ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Традиционно Россия активно выступает с инициативами по реформированию ООН для адаптации ее структуры к современным вызовам. Этот вопрос поднимался в ходе предыдущего председательства России в ООН в апреле 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

