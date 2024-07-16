Лавров проводит переговоры со швейцарским коллегой в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.

Перед началом переговоров министр заявил, что встреча была специально спланирована таким образом, чтобы это было удобно.