Лавров проводит переговоры со швейцарским коллегой в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.

Перед началом переговоров министр заявил, что встреча была специально спланирована таким образом, чтобы это было удобно.

Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН 16 и 17 июля

Встреча проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и организована по инициативе швейцарской стороны.

Во вторник Ларов выступил в Совете Безопасности ООН, высказав поддержку многостороннему сотрудничеству для создания более справедливого, демократического и устойчивого мира. Он также отреагировал на решение Германии разместить американские ракеты, назвав это унижением для Берлина, и обсудил украинский конфликт, подчеркнув необходимость снижения угроз со стороны Запада в процессе урегулирования кризиса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШвейцарияООНЛавров

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