Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова во время заседания СБ ООН

Во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросам Ближнего Востока выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова попытались сорвать три активиста, однако глава российского МИД не прервал своей речи, сообщает ТАСС.

Перед Лавровым, который исполняет обязанности председателя Совета Безопасности, выступил постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан. Его выступление прошло без инцидентов — демонстранты слушали его молча.