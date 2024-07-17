Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова во время заседания СБ ООН
Во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросам Ближнего Востока выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова попытались сорвать три активиста, однако глава российского МИД не прервал своей речи, сообщает ТАСС.
Перед Лавровым, который исполняет обязанности председателя Совета Безопасности, выступил постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан. Его выступление прошло без инцидентов — демонстранты слушали его молча.
Однако, когда глава российского МИД начал свое выступление, активисты встали со своих мест на галерке зала и начали выкрикивать: «Освободить заложников».
Сотрудники охраны ООН оперативно отреагировали, выведя нарушителей из зала. Активисты, вероятно, попали в зал по гостевым пропускам, передает «Радиоточка НСН».
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