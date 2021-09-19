«Наблюдательный» хайп. Россия отстаивает выборы
Вице-спикер Совфеда Косачев уличил БДИПЧ ОБСЕ в желании вмешаться в дела России с хайпом на выборах.
Вице-спикер Совфеда Косачев уличил БДИПЧ ОБСЕ в желании вмешаться в дела России с хайпом на выборах.
Вмешательством во внутренние дела России вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев считает оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в условиях коронавируса. А отказ БДИЧ ОБСЕ от наблюдения – желанием «устроить хайп». Об этом сенатор заявил на брифинге в Центризбиркоме.
«БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью — устроить хайп», — цитируют заявление Косачева «Известия».
В ОБСЕ решили не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму 4 сентября. Позицию объяснили сокращением допустимого числа наблюдателей с 500 до 60. В БДИПЧ считают, что в России необходимо развернуть миссию с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями. планировала командировать в Россию 500 наблюдателей, объясняя представительный десант рядом факторов, в том числе размерами страны.
«Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей», - прокомментировала ситуацию Памфилова в информцентре ЦИК.
На фоне скандала с наблюдателями ОБСЕ председатель ЦИК РФ Элла Памфилова встретилась с наблюдателями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые работают в России на выборах в Госдуму.
Она считает решение ПАСЕ направить в РФ наблюдателей ответственным и назвала состоявшийся разговор с ними очень предметным, «это дорого стоит», подчеркнула Памфилова.
«Пусть хоть и одинокие голоса, но тоже были услышаны, будем на это надеяться», - цитирует главу ЦИК РФ РИА Новости.
Около 250 наблюдателей, работающих в России на выборах в Государственную думу, представляют 55 государств и 10 международных организаций.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов.
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