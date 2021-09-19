«Наблюдательный» хайп. Россия отстаивает выборы

«Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей», - прокомментировала ситуацию Памфилова в информцентре ЦИК.

На фоне скандала с наблюдателями ОБСЕ председатель ЦИК РФ Элла Памфилова встретилась с наблюдателями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые работают в России на выборах в Госдуму.

Она считает решение ПАСЕ направить в РФ наблюдателей ответственным и назвала состоявшийся разговор с ними очень предметным, «это дорого стоит», подчеркнула Памфилова.