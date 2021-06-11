Лавров: Россия не будет терпеть нравоучения и ультиматумы

Россия обладает чувством собственного достоинства и не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих думских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

«Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать», — цитирует главу МИД РИА Новости.

Лавров, напомнив о поведении наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ в ходе прошедшей в Казахстане избирательной компании, отметил, что Россия «никогда не срывается на грубость» в ответ на подобные недружественные высказывания.

Кроме того, глава МИД добавил, что Москва готова к обсуждению «на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов» и с учетом вопросом, имеющихся у РФ к западным партнерам.

«Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает», — заключил министр.

