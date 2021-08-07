Антонов раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на думских выборах

Ранее американское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором выразило сожаление, что введенные российскими властями ограничения из-за коронавируса не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы.

По словам Антонова, заявление Госдепа «мягко говоря, вызывает недоумение».

«Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов - исключительно выбор БДИПЧ», — приводятся слова посла на странице российской дипмиссии в Facebook .

Кроме того, Антонов отметил, что «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования» не должен быть связан с числом наблюдателей.

«Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США», — резюмировал посол.

