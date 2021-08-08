Слуцкий прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы депутатов Госдумы не помешает провести голосование спокойно и беспристрастно, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

МИД России сожалеет из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму

«Но раз уж они так решили, наши выборы не пострадают. Пройдут выборы спокойно и беспристрастно», - сказал парламентарий.

Как считает Слуцкий, БДИПЧ «злятся на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью в 500 человек».

Ранее американское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором выразило сожаление, что введенные российскими властями ограничения из-за коронавируса не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление Государственного департамента США о мониторинге Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборах в Госдуму.

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